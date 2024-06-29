Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского «Железного купола»

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах в ноябре защитить пространство страны, создав аналог системы противоракетной обороны «железный купол», сообщает РИА Новости.

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«Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел — современная противоракетная защита», — сказал политик, выступая перед сторонниками в штате Вирджиния.



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Бывший президент добавил, что система будет целиком сделана в США.