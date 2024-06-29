В Киеве испугались стать заложниками ситуации из-за дебатов в США

Украина может стать заложником ситуации, так как тема украинского кризиса играла большую роль в прошедших дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. На это обратила внимание вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

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В США назвали условие начала переговоров по Украине