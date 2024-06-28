«Две причины»: в Киеве объяснили, почему Зеленский не принимает план Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, как и вся его страна в целом, не обладает самостоятельностью, чтобы принять предложение российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так». По его словам, политик не уполномочен заключать какие-либо мирные соглашения.

Есть две причины [отказа от мирных инициатив России]. Первая — это психологические особенности Зеленского. Вторая причина — это несамостоятельность Зеленского и Украины в данной войне. Мы не можем сами решать за себя вопрос нашего будущего, — отметил эксперт.



Зеленский ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков считает, что Зеленский не хочет затягивать конфликт из-за давления общества. В беседе с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что также на резкую смену позиции украинского лидера повлияли значительные потери ВСУ.