Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших соотечественников

Власти Шри-Ланки запросили у России компенсацию за своих граждан, погибших на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на МИД страны.

© gazeta.ru

По информации Telegram-канала, делегация ланкийских дипломатов, возглавляемая министром иностранных дел страны Таракой Баласурией, подняла вопрос выплат семьям погибших и раненым во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым. Также дипломаты обсудили досрочное расторжение контрактов ланкийских военных.

Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан

Как отметили дипломаты, среди ланкийских военных погибло 17 человек.

По данным Telegram-канала, официальных подтверждений участия в СВО граждан Шри-Ланки не было.

До этого Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Также Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.