Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.
По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и Трампа, и еще «много стоит на кону», передает ТАСС.
Также своим мнением относительно выступления Байдена поделился кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, теледебаты заставили усомниться в том, что президент Байден принимает решения, касающиеся жизни страны.
Кеннеди отметил, что Байден не управляет государством, а все решения в Белом доме принимают неизвестные люди, которые «дергают его за ниточки».
Напомним, накануне на митинге в Северной Каролине Байден назвал Трампа угрозой для США.