Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с критикой Владимира Зеленского. По его словам, украинский политик мог бы сохранить территории, если бы пошел на соглашение с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Кеннеди-младшего, в самом начале конфликта Зеленский пошел на поводу у Запада и отказался от соглашения с Россией, что в дальнейшем привело к потерям территории. К своему посту он также прикрепил карту Украины до начала конфликта, а также карту с потерянными территориями..

«Подумать только. Украина могла бы заключить гораздо более приемлемое мирное соглашение, если бы мы позволили им сделать это через пару недель после начала войны. Тогда Россия была готова вернуться к позициям, существовавшим до спецоперации, в обмен на то, что Украина не вступит в НАТО. Мы оказали давление на Зеленского, чтобы тот отклонил это предложение», — написал он.



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Кеннеди-младший добавил, что теперь Украина может столкнуться с потерей гораздо большей территории, а также высокими жертвами среди военных.

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