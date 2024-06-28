Спикер палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал членов администрации отправить главу Белого дома Джо Байдена в отставку, как недееспособного.

Об этом он заявил в интервью издание Hill, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«Многие люди спрашивают о 25 поправке к Конституции о её применении сейчас, поскольку ситуация тревожная, так как отчётливо видно, что президент недееспособен. – Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца».



При этом Джонсон отметил, что понимает панику в рядах демократов, но речь идёт сейчас о всей стране, президент которой явно не может выполнять свою работу.

«Теперь свой долг должны выполнить министры и вице-президент», – резюмировал спикер палаты представителей.



Согласно 25 поправке к Конституции США, для отстранения президента необходимо решение большинства членов его кабинета и вице-президента. За всю историю США данная поправка никогда ещё не применялась.

Как ранее сообщала «Свободна Пресса», в штабе Байдена заявили, что он планирует участвовать во втором раунде предвыборных дебатов, которые запланированы на сентябрь.