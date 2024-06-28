В Пентагоне признали, что Байден солгал во время дебатов

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх признала, что президент США Джо Байден соврал, когда во время дебатов с Дональдом Трампом говорил о погибших военных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что во время дебатов Байден назвал себя первым президентом США, при котором американские военные не погибали за пределами родной страны. При этом, во время президентского срока Байдена армия США все же несла потери — когда выходила из Афганистана, а также в результате атак на военные базы на Ближнем Востоке.

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Когда Сингх попросили прокомментировать это противоречие, представитель Пентагона попыталась переадресовать этот вопрос в Белый дом. Она также добавила, что президент США «выражал сострадание и соболезнование семьям пострадавших». Однако журналисты попросили Сингх уточнить, были ли слова Байдена недостоверными. На этот раз она согласилась, что «СМИ сообщали о некоторых смертях военнослужащих», после чего вновь напомнила о том, что Байден выражал соболезнования их семьям. Только на третий вопрос от журналиста Сингх ответила, что во время правления Байдена армия США действительно несла потери.

«Как вы сообщали, безусловно, за время правления этой администрации погибали военнослужащие», — заявила она.



В ночь на 29 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу.