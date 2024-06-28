В Пентагоне признали гибель американских солдат за рубежом при Байдене

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США сталкивались с гибелью военнослужащих во время пребывания Джо Байдена на посту президента страны, хотя он утверждал накануне обратное.

"Мы, конечно, сталкивались с гибелью военнослужащих во время работы нашей администрации. Вы видели, как не только министр, но и сам президент высказывал свои соболезнования, звонил членам семей и делал заявления. Однако мне нечего сказать дополнительно по этой теме", - сказала она на брифинге для журналистов.



На дополнительные уточняющие вопросы, означает ли ее комментарий, что Байден допустил ошибку в своем выступлении, Сингх предложила обратиться с запросом в Белый дом.

Накануне глава Белого дома во время дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом выступил с утверждением, что при нем американские солдаты не погибали за пределами страны. На брифинге в Пентагоне журналисты напомнили, что только в этом году по меньшей мере трое военных погибли в Иордании.