Талибы понадеялись на скорое снятие санкций с Афганистана

Афганистан надеется на снятие ограничительных мер по итогам встречи в Дохе, заявил РИА Новости глава политбюро движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Катаре Сухейл Шахин. По его словам, речь, в частности, идет об экономических санкциях.

Я надеюсь, что на этом заседании будет достигнуто решение афганской проблемы, с которой сталкивается сейчас народ Афганистана, а именно снятие экономических санкций, введенных против народа Афганистана, — подчеркнул представитель движения.



Как отметил ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, международное сообщество начинает осознавать, что движение «Талибан» является реальной властью в Афганистане. По словам дипломата, Россия осознала этот факт гораздо раньше, а остальным лучше сделать это поздно, чем никогда.

До этого член «Талибана» Забихулла Муджахид обратил внимание, что представители движения будут участвовать в конференции ООН по Афганистану в Дохе, которая пройдет с 30 июня по 1 июля. Решение было принято «после рассмотрения повестки дня встречи», констатировал он.

Кроме того, Кабулов указывал, что правительство США в попытках отомстить талибам за проигрыш в республике спонсирует некоторые террористические организации. По мнению дипломата, с помощью финансирования Белый дом хочет нанести ущерб движению «Талибан».