В Польше захотели проверить «российский след» в пожаре на АЗС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Томаш Семоняк поручил Агентству внутренней безопасности и полиции проверить «российский след» в пожаре на автомобильной заправочной станции (АЗС). Об этом он сказал во время пресс-конференции с журналистами в Варшаве сообщает Wiadomosci.

Семоняка спросили о мониторинге гибридной деятельности, которую осуществляют некие группы лиц, якобы «вдохновленные Россией или Белоруссией». В ответ польский министр отметил, что борьба с потенциальными диверсиями является одним из приоритетов ведомства и службы полиции. По его словам, в связи с этим десять человек были арестованы с конца января.

«Мы постоянно работаем в этом направлении, чтобы попытаться перехватить различную информацию, предотвратить, а если есть угроза — отреагировать», — добавил он.



Глава МИД Польши заявил, что поручил расследовать пожар на заправке и обратить особое внимание на это дело, при этом в каждой подобной ситуации необходимо учитывать возможное наличие «катастрофического российского следа». Он также подчеркнул, что у него есть первая подробная информация от пожарных.

На заводе в Польше прогремел взрыв

Возгорание, о котором идет речь, произошло на АЗС в Славкове Силезского воеводства 28 июня. Пожар возник в топливных цистернах на одном из железнодорожных вокзалов. После нескольких часов тушения возгорание удалось ликвидировать.

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в Польше начнется работа комиссии по расследованию российского влияния на польскую политику.