Трамп оценил вероятность выхода Байдена из президентской гонки

Действующий американский лидер Джо Байден не выйдет из президентской гонки, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с Fox News. Он выразил уверенность, что оппонент получит номинацию.

Да, я думаю, что он получит номинацию, — сказал Трамп.



По словам экс-главы США, демократы не станут снимать кандидатуру Байдена после выступления на дебатах. Он добавил, что «никто другой не справился бы лучше».

При этом бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком считает, что члены Демократической партии вынудят Байдена покинуть пост президента США после дебатов с Трампом. Он также добавил, что американского лидера не нужно жалеть, поскольку, проснувшись, «он не вспомнит» прения.

Прения между Байденом и Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.