Армения приняла приглашение США на саммит НАТО

Официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван получил приглашение от США принять участие в саммите НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Бадалян, Армения уже подтвердила свое участие. При этом страна являлась членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако ее членство было приостановлено.

«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет», — сообщила Бадалян.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выход его страны из ОДКБ является «следующим шагом» для Еревана.