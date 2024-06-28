Не менее 40 полицейских пострадали в ходе протестов в Кении

Как минимум 40 полицейских пострадали в результате протестов против повышения налогов в трех округах Кении. Об этом сообщил портал Citizen.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в городе Хома-Бэй на западе Кении во время антиправительственных демонстраций. Некоторые из них получили огнестрельные ранения.

25 и 26 июня погибли не менее 23 человек, еще 50 пострадали. При этом президент страны Уильям Руто объявил об отзыве из парламента послужившего причиной протестов законопроекта о повышении налогов и последующем его пересмотре. Он также пообещал вступить в диалог с лидерами демонстрантов.

Как ранее отмечал портал Citizen, элитные подразделения полиции перекрыли все дороги, ведущие к государственной резиденции, все машины перенаправляются на альтернативные маршруты. Военные забаррикадировали дороги вокруг резиденции президента.