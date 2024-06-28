В США призвали Зеленского принять предложение Путина по Украине

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо принять мирное предложение президента РФ Владимира Путина по Украине для реального урегулирования конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

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"Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пускай примет щедрое мирное предложение президента Путина", - подчеркнул он.



До этого Зеленский выступил с утверждением, что Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в этом году.

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По его словам, детальный план Украины будет представлен общественности уже в этом году.