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Ученые выяснили, что три крупных города США могут оказаться под водой

Ученые из Университета Дрекселя выяснили, что американские города Нью-Йорк, Филадельфия и Бостон могут быть затоплены в результате глобального потепления. Об этом сообщает Phys.org.

Три американских города могут уйти под воду
© РИА Новости

Согласно выводам исследователей, на это могут повлиять особенности канализационных систем в названных городах, а также расположение поблизости от источников воды. Так как глобальное потепление может усилить дожди и повысить уровни рек, смешанная канализация в этих городах может не справиться с ростом нагрузки.

«Старые прибрежные города, такие как Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон, рискуют быть затопленными неочищенными сточными водами во время наводнений. Частично из-за конструкции их объединенных канализационных систем, а частично из-за повышения уровня моря», — сказано в публикации.

Ранее на Эвересте обнаружили сотни трупов из-за глобального потепления.