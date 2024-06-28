Больная раком Кейт Миддлтон готовится к новому выходу в свет

Кейт Миддлтон собирается вновь выйти в свет в июле. Инсайдеры сообщают, что принцесса Уэльская может появиться на теннисном турнире Уимблдона. Об этом стало известно New York Post.

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Весной жена принца Уильяма выступила с заявлением, в котором призналась, что больна раком. Несколько месяцев она не появлялась из-за этого на публике, проходила тяжелое лечение. Выйти перед народом она смогла только в июне на параде Trooping the Colour. Держалась Кейт хорошо, но источники делились, что это посещение мероприятия далось ей нелегко.

Теперь же появилась информация, что поклонники вновь смогут увидеть Миддлтон в следующем месяце. Она является покровителем теннисного турнира Уимблдона, поэтому, предположительно, она не сможет проигнорировать состязание.

«Ее лечение продолжается и продлится в течение следующих нескольких месяцев, но я понимаю, что она хотела бы посетить соревнования», - отметила королевский комментатор Эмили Эндрюс.



Напомним, что в начале 2024 года о раке сообщил и король Карл III. В отличие от невестки, он диагноз не стал скрывать и сразу рассказал обо всем общественности. Признания Миддлтон же пришлось ждать несколько недель.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон пыталась скрыть последствия химиотерапии.