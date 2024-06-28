$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

CNN: лидеры демократов не будут заставлять Байдена выйти из предвыборной гонки

Члены партии хотят сосредоточиться на том, чтобы получить большинство мест в Конгрессе США.

Лидеры демократов не будут заставлять Байдена выйти из предвыборной гонки
© globallookpress.com

По информации источников телеканала, советники американского президента «категорически отвергают призывы некоторых к Джо Байдену отказаться от участия в кампании после прошедших дебатов».

Мероприятие прошло накануне в Атланте. В дискуссии участвовали Джо Байден и Дональд Трамп. По данным опроса CNN, две трети зрителей присудили победу республиканцу.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

В мире
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Конгресс США