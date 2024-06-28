Украина потеряла еще одну электростанцию

Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, заявила глава областной госадминистрации Светлана Онищук в эфире местного радио «Западный полюс». По ее словам, расположенная на западе Украины электростанция мощностью 2334 мегаватта пережила 12 атак, в результате которых получила критические повреждения.

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Более 12 атак были направлены на наш энергетический объект. <...> Мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена, — посетовала чиновница.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что за время боевых действий в республике уничтожено порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии. По его словам, у правительства есть «четкий план» по строительству в текущем году в стране инфраструктуры газовой генерации мощностью до 1 ГВт, что в девять раз меньше потерь.

До этого эксперты The Financial Times сообщали, что после ударов со стороны российской армии на Украине вышли из строя более половины электростанций. Уточнялось, что до начала конфликта внутреннее производство составляло порядка 55 ГВт, однако сегодня мощности упали ниже 20 ГВт. Кроме того, повреждена инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины.