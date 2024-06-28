Шольц отчитал министра за подписанный без согласования договор с Китаем

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал министра транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькера Виссинга за подписанный без согласования с правительством страны договор с Китаем об обмене данными. Об этом сообщает телеканал ZDF.

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«Существует принцип согласования друг с другом, чего здесь не произошло», — возмутился Шольц на итоговой пресс-конференции по итогам саммита в Евросоюзе.



Ранее премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, прибывшим с визитом в КНР. Сам Хабек заявил, что не имеет ни малейшего представления о причинах такого поступка китайской стороны.