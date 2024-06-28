В СМИ высмеяли обращение жены Байдена с президентом

Информационное агентство Sky News высмеяло обращение первой леди США Джилл Байден с действующим президентом страны Джо Байденом. По мнению автора издания, она обращалась с мужем «как с младенцем».

Как обратил внимание автор Sky News, после предвыборных дебатов Байдена и Дональда Трампа действующий президент подошел к своей жене Джилл. После этого она поздравила своего мужа с окончанием мероприятия, однако «говорила с ним, как с ребенком».

«Джо, ты большой молодец! Ты ответил на все вопросы! Ты знал все факты!», — приводит ее слова Sky News.



Ранее в США состоялись телевизионные предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом, которые выдвигают свои кандидатуры на следующих президентских выборах. Согласно опросу по итогам дебатов, 67% посмотревших отдали свое предпочтение бывшему президенту Дональду Трампу.