В Иране завершилось голосование на выборах президента

Голосование на внеочередных выборах президента Ирана завершено, начинается подсчет голосов. Об этом сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

"После наступления полуночи (по местному времени, по мск в 23:30 - прим. ТАСС) избирательные участки закрываются, урны вскрывают и начинается подсчет голосов", - приводит слова чиновника телеканал IRIB.



Участки должны были прекратить работу в 18:00 по местному времени (17:30 мск), но из-за жары большие очереди избирателей стали выстраиваться ближе к вечеру, когда стало прохладнее. Поэтому время для голосования продлевали трижды, в итоге оно завершилось в 00:00 по местному времени (23:30 мск).

Внеочередные выборы президента Ирана проходили в связи с гибелью 19 мая главы исполнительной власти страны Эбрахима Раиси.

В гонке участвуют четыре политика: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади (все консерваторы) и экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист).

Предварительных результатов пока не оглашали. Власти подчеркивают, что нужно дождаться официальных данных от МВД. Согласно информации соцопросов, основными претендентами на пост президента - консерваторы Галибаф и Джалили и реформист Пезешкиян. Многие аналитики не исключают второго тура выборов, в котором столкнутся один из двух консерваторов и реформист. Если второй тур состоится, он пройдет 5 июля - ровно через неделю после первого.