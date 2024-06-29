$85.75+0.7892.42+1.43
Почта

Дания и Германия анонсировали строительство подводного тоннеля под Балтийским морем

Власти Дании и Германии договорились построить подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году, чтобы соединить датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен. Об этом пишет Naked Science.

Дания и Германия анонсировали строительство подводного тоннеля под Балтийским морем
© globallookpress.com

Предполагается, что туристы смогут пересечь Фемарнбельтский тоннель за семь минут на поезде, либо за 10 минут на автомобиле.

«Сегодня преодоление этого водного препятствия на пароме занимает 45 минут», — уточняется в анонсе.

Отмечается, что этот тоннель станет крупнейшим в Западной Европе по ширине изнутри, а срок его эксплуатации составит не менее 120 лет. Тоннель будет установлен на глубине в среднем в 40 метров под водой.

В мире