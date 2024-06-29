Дания и Германия анонсировали строительство подводного тоннеля под Балтийским морем

Власти Дании и Германии договорились построить подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году, чтобы соединить датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен. Об этом пишет Naked Science.

Предполагается, что туристы смогут пересечь Фемарнбельтский тоннель за семь минут на поезде, либо за 10 минут на автомобиле.

«Сегодня преодоление этого водного препятствия на пароме занимает 45 минут», — уточняется в анонсе.



Отмечается, что этот тоннель станет крупнейшим в Западной Европе по ширине изнутри, а срок его эксплуатации составит не менее 120 лет. Тоннель будет установлен на глубине в среднем в 40 метров под водой.