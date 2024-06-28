«Живой Нострадамус» предупредил мир об опасности

Бразильский провидец Атос Саломе, которого называют «Живым Нострадамусом», заявил, что худшее для человечества еще впереди. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам Саломе, сегодня человечество близко к началу Третьей мировой войны, которую может спровоцировать «небольшой инцидент». Он также считает, что большую роль в новой войне сыграют технологии электромагнитного импульса, отключающие электронные устройства. Кроме того, Саломе заявил, что мировые лидеры являются «приверженцами оккультизма», поэтому тщательно выбирают даты для своих крупных решений «исходя из лунного календаря».

«Продолжающиеся конфликты в таких регионах, как Южно-Китайское море, и наращивание военной мощи вдоль границ России служат признаками, указывающими на надвигающуюся более масштабную конфронтацию. Худшее еще впереди, поскольку великие лидеры, приверженцы оккультизма, используют эти практики для достижения хирургической точности и выбора точного момента для своих атак и крупных событий. Стратегии тщательно рассчитаны на основе 13-месячного лунного календаря, гарантирующего, что каждый ход выполняется в идеальный момент для максимального эффекта», — заявил он.



При этом Саломе признал, что его прогнозы не являются предопределенными — по его словам, он говорит только о потенциальном развитии событий, которое еще можно изменить.

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36-летний Атос Саломе является парапсихологом из Бразилии, но получил в СМИ прозвище «экстрасенса» из-за точности предсказаний. Отмечается, что Саломе якобы предсказал пандемию коронавируса, покупку Илоном Маском социальной сети Twitter, а также смерть королевы Елизаветы II.

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