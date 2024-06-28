Украинский депутат потребовал объявить выборы президента

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд с требованием обязать парламент провести выборы главы государства.

Он считает, что многочисленные коррупционные скандалы свидетельствуют о том, что "власть застоялась", и отсутствие выборов только усугубляет ситуацию.

"Последняя социология также указывает на то, что люди ждут перемен. И в курсе государства тоже", - написал депутат в своем телеграм-канале. "С этим можно и нужно бороться. Поэтому я обратился в Верховный суд с требованием, согласно конституции и избирательному законодательству, обязать Верховную раду объявить выборы президента", - заявил Дубинский.



Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая. В связи с этим в стране обсуждался вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения.

Путин высказался о легитимности Зеленского

Ранее Дубинский уже указывал на нелегитимность власти. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока президентских полномочий Зеленского. Представитель делегации РФ Ярослав Еремин 25 июня на 56-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что в связи с истечением президентского срока избранного главы Украины власть в стране узурпирована и удерживается незаконно.