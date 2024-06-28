Политолог словами «имиджевая катастрофа» описал дебаты Байдена и Трампа

Состоявшиеся в эфире телеканала CNN дебаты действующего главы США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа — имиджевая катастрофа для демократов. С таким заявлением выступил в своем Telegram-канале российский политолог Георгий Бовт.

По словам эксперта, победа Трампа не является заслугой бывшего президента, но результатом провала Байдена. Бовт подчеркнул, что провальным оказался не текст речей политика, а именно внешний вид президента.

«На телекартинке перед миром предстал старый, уставший человек, говорящий сиплым голосом (у него еще и простуда сейчас), несколько раз зависший», — описал Байдена эксперт и добавил, что демократам следовало бы срочно искать замену Байдену.



Однако, как отметил политолог, сам Байден не считает, что у него может не получиться переизбраться.

"Старых людей бывает очень трудно в чем-то переубедить". Георгий Бовт



27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и Трампом. Мероприятие уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.