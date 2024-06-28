Представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что действующий президент США Джо Байден не собирается выходить из предвыборной гонки. Об этом сообщает The Hill.

Таким образом он прокомментировал информацию издания Politico о том, что прошедшие дебаты между Трампом и Байденом оставили демократов «в панике». По словам Шустера, Байден продолжит борьбу за пост президента.

«Конечно, он не выходит из гонки», — заявил он.



К этим словам присоединилась бывший пресс-секретарь Байдена Джен Псаки. По ее словам, подобные слухи «будут поглощать» предвыборную кампанию и отвлекать внимание общественности на себя.

«Стоит ли его (Байдена — прим. ред.) заменить? Они будут искать ответ на этот вопрос вместо того, чтобы активнее бороться с Трампом», — заявила она.



Ранее в США прошли телевизионные дебаты между кандидатами в президенты страны Джо Байденом и Дональдом Трампом. Согласно опросу по итогам дебатов 67% посмотревших отдали предпочтение Трампу.