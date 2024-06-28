Пока вы не уснули: Белый дом о дебатах Трампа и Байдена и требование ЕС к Сербии

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В Белом доме сделали заявление после скандальных дебатов Байдена и Трампа

Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом «медленно начал», но продемонстрировал «сильный финиш», заявила в интервью CNN вице-президент Камала Харрис. Она предложила американцам посмотреть на достижения Байдена на президентском посту, а не на выступления и дебаты.

Люди могут спорить о стилистических аспектах, но в конечном счете эти выборы и вопрос о том, кто является президентом Соединенных Штатов, должны касаться сути, и контраст очевиден, — отметила Харрис.

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Сербия ответила на требование ЕС ввести санкции против России

Сербия не поддержит санкции Запада против России и терять друга. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

По его словам, требование о введении антироссийских ограничений добавилось к многочисленным условиям для вступления Сербии в Европейский союз (ЕС). Он отметил, что если Белград пойдет на это и откажется от «исторически самого надежного друга», то затем ЕС поставит условие об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а потом потребовали бы признать Косово.

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МИД Германии советует журналистам покинуть Россию

Берлин настоятельно рекомендует немецким журналистам пересмотреть свое пребывание в РФ. Заявление прозвучало от официального представителя МИД ФРГ Себастиана Фишера в ответ на зеркальные меры, принятые против журналистов немецких медиа в России.

«Каждому из них (немецких журналистов — прим. URA.RU) следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России. И, в том числе, проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сообщил Себастиан Фишер РИА Новости.



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Вышедший на свободу Никита Белых снова оказался в суде

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший на свободу после восьмилетнего срока, 28 июня пришел на заседание Кировского областного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о злоупотреблении полномочиями. В конце 2023 года Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по этому делу, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Также суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий. Экс-губернатор в то время отбывал срок по другому делу. Новый приговор обжаловали и защита Белых, и прокуратура.

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Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский объявлен в розыск

Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, объявили в розыск. Об этом сообщает Shot.

По словам источника канала, в отношении Алексея Блиновского возбудили уголовное дело по ч.2 п. б статьи 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере».

По данным РИА Новости, муж Блиновской не является к следствию для ознакомления с делом, в этой связи его и объявили в розыск. Отмечается, что супруг блогера в настоящее время находится в зоне СВО, где он стал пулеметчиком в одном из подразделений в ДНР.

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В России представили новый аналог YouTube

Российские разработчики из компании Rteam представили сервис "Платформа", который позиционируется как аналог видеохостинга YouTube. Презентация проходит в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий, передает корреспондент ТАСС.

В России уже есть сервисы, которые можно назвать заменой американской платформы - это, например, RuTube и "VK Видео". Новый сервис предлагает интерфейс и функционал, приближенные к YouTube.

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Казахстанская биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров

Казахстанская фондовая биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров, на данный момент ведутся переговоры, сообщает Frank Media.

Сейчас Казахстанская биржа рассматривает два варианта: выкуп своих акций или перепродажа третьим лицам. На такой шаг площадка пошла из опасений, что наличие среди ее акционеров санкционного лица помешает бирже в выстраивании отношений с иностранными партнерами.

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Евросоюз расширил антироссийский санкционный список

Власти Евросоюза (ЕС) расширили антироссийский санкционный список, включив в него двух физических лиц и четыре организации из РФ. Соответствующее решение опубликовали в официальном журнале ЕС.

Под ограничения попал в том числе крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер" и его директор Михаил Концерев. Санкции вели против фирмы "Титул" и ее владелеца Дмитрия Белоглазова, а также АО "Илиадис" и "Распериа Трейдинг Лимитед”.

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В российских автомобилях Aurus нашли детали из Южной Кореи

Компания Aurus Mortors, которая производит российские премиум-автомобили, могла закупать детали в Южной Корее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные записи.

По данным издания, с 2018 по 2023 год разработчик закупил за рубежом запчасти на $34 млн. Среди деталей: кузовные детали, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и т.д. Большая часть импорта приходится на Южную Корею, где РФ якобы закупила запчасти на сумму $15,5 млн. Среди импортеров также числятся Китай, Индия, Турция, Италия и еще некоторые страны ЕС.

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Тренирующий Казахстан Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке

Тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке на пресс-конференции. Об этом пишет Tengri Sport.

Во время одного из вопросов Черчесов попросил помочь с переводом главу Казахской федерации футбола (КФФ) Адилета Барменкулова.

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