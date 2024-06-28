Байден принял решение после дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден продолжит предвыборную гонку за пост главы государства, заявил журналистам представитель его штаба. По его словам, неудачные дебаты с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом не повлияли на намерения демократа.

Окружение американского лидера ранее заявило, что Байден проиграл на дебатах с Трампом, поскольку он был чрезмерно подготовлен. Источники утверждают, что из-за этого американский лидер обращал внимание даже на незначительные детали.

СМИ обратили внимание, что в ходе дебатов Байден неоднократно запинался, хрипел и говорил очень тихо. В Сети появился ролик, в котором президент США стоит с приоткрытым ртом. Американские аналитики назвали это настоящей катастрофой для Байдена. В комментариях под трансляцией дебатов на YouTube пользователи назвали политика позорным, а также констатировали завершение карьеры 81-летнего демократа.