Что ждет Зеленского в случае провала Байдена

Политолог Анастасия Гафарова заявила, что провал президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах заставил «нервничать» окружение Владимира Зеленского. Об этом она рассказала «Абзацу».

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Ранее 67 процентов зрителей CNN отдали победу на дебатах главному сопернику Байдена, экс-президенту Дональду Трампу. Байдена поддержали лишь 33 процента зрителей.

По мнению Гафаровой, чем прочнее становятся позиции Трампа, «тем больше нервничает» офис Зеленского. Она обратила внимание, что несколько дней назад советники Трампа представили план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на мирные переговоры.

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Гафарова отметила, что на Украине это предложение заранее отмели, сделав ставку на Байдена, но после его провала на дебатах Зеленскому придется «всерьез обсуждать подобные неприятные перспективы».

Политолог добавила, что Демократическая партия и союзники США в Европе делают все возможное, чтобы «нивелировать «фактор Трампа». Поэтому любой будущий президент США может столкнуться с трудностями, если решить заблокировать помощь Украине.