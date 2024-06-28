Додон назвал условие присоединения Молдавии к ШОС и БРИКС

Молдавия могла бы начать взаимодействовать с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и объединением БРИКС при смене власти в Кишиневе. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон, который принимал участие в конференции, посвященной 70-й годовщине Пяти принципов мирного сосуществования.

"Я думаю, что при смене власти в Молдове для нас было бы интересно поучаствовать, на первых порах в качестве наблюдателя, в ШОС и БРИКС, мы будем к этому стремиться", - сказал политик.



Он напомнил, что в этом году в республике пройдут президентские выборы, а в следующем - парламентские.

"Статус наблюдателя ЕАЭС, который мы получили в бытность моего президентства, - это был правильный шаг, и этот статус нужно использовать", - отметил Додон.



По его словам, Молдавии следует проводить взвешенную внешнюю политику, "дружить и с Западом, и с Востоком", и "не участвовать в санкционных процессах, который запустил Запад".

"С Европейским союзом, это наши соседи, мы тоже должны дружить, но нужно смотреть, на чем они иногда настаивают. К примеру, они настаивают на некоторых ценностях, которые нам в Молдове не нужны", - сказал политик.



Додон находится с рабочим визитом в КНР. Он выступил на одном из подфорумов конференции, посвященной 70-й годовщине Пяти принципов мирного сосуществования.

Пять принципов мирного сосуществования - индийско-китайское соглашение о Тибете, подписанное от 28 июня 1954 года в ходе визита тогдашнего премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая в Индию. Стороны договорились уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, выступили за ненападение, невмешательство во внутренние дела, за равенство и взаимную выгоду, а также за сохранение мира. В дальнейшем эти положения стали одним из основных факторов, определяющих внешнеполитическую стратегию Китая.