МИД Германии советует журналистам покинуть Россию

Немецким журналистам необходимо подумать над тем, действительно ли есть необходимость оставаться в России, и рассмотреть возможность отъезда. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, пишет РИА Новости.

Ранее Россия в качестве ответных мер на запрет Советом ЕС «любой вещательной активности» РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российской газеты» приняла решение ограничить вещание ряда европейских СМИ. Под запрет попали и немецкие издания, в том числе Spiegel.

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сегодня прокомментировал ситуацию, дав совет немецким журналистам.

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», - заявил он.



Дипломат также напомнил, что внешнеполитическое ведомство Германии «настоятельно не рекомендует» посещать Россию.

В марте МИД Германии изменил рекомендации по поездкам в Россию для граждан страны, подчеркнув, что въезд на российскую территорию теперь «категорически не рекомендуется». В ведомстве также особо предостерегли от поездок в граничащие с Украиной административные районы (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар).