МИД Германии советует журналистам покинуть Россию

Берлин настоятельно рекомендует немецким журналистам пересмотреть свое пребывание в РФ. Заявление прозвучало от официального представителя МИД ФРГ Себастиана Фишера в ответ на зеркальные меры, принятые против журналистов немецких медиа в России.

«Каждому из них (немецких журналистов — прим. URA.RU) следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России. И, в том числе, проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — сообщил Себастиан Фишер РИА Новости.



Фишер подчеркнул, что МИД Германии «настоятельно не рекомендует» посещать Российскую Федерацию.

Захарова указала США, что блокировка европейских СМИ в РФ стала ответной мерой

Ранее МИД РФ выдвинуло ультиматум немецким властям. В нем говорится, что немецкие журналисты, работающие в России, будут вынуждены покинуть страну, если власти Германии будут оказывать давление на российских корреспондентов в Германии.