Украинцы раскритиковали «просроченного» Зеленского
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции на своей странице в соцсети и столкнулся с волной критики, рассказал телеканал Russia Today. В комментариях к посту Зеленского пользователи ополчились на него за новый закон о мобилизации и напомнили, что срок полномочий истек.
Один из пользователей назвал это поздравление насмешкой над Конституцией, так как Зеленский нарушил многие статьи основного закона страны. Другой комментатор заявил, что Зеленский «отмечает, как вытер ноги о Конституцию».
«Нормы права вышли из чата, когда Зеленский, будучи просроченным «президентом», решил отменить выборы, начав вместо них мобилизацию», - написала одна из пользовательниц.
«Очень символично - в День Конституции людей в бусики паковать», - добавил другой комментатор, сославшись на принудительные задержания военнообязанных.
Срока полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.
Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать работу.