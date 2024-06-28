Украинцы раскритиковали «просроченного» Зеленского

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции на своей странице в соцсети и столкнулся с волной критики, рассказал телеканал Russia Today. В комментариях к посту Зеленского пользователи ополчились на него за новый закон о мобилизации и напомнили, что срок полномочий истек.

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Один из пользователей назвал это поздравление насмешкой над Конституцией, так как Зеленский нарушил многие статьи основного закона страны. Другой комментатор заявил, что Зеленский «отмечает, как вытер ноги о Конституцию».

«Нормы права вышли из чата, когда Зеленский, будучи просроченным «президентом», решил отменить выборы, начав вместо них мобилизацию», - написала одна из пользовательниц.



«Очень символично - в День Конституции людей в бусики паковать», - добавил другой комментатор, сославшись на принудительные задержания военнообязанных.



Срока полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать работу.