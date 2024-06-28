Возможное возвращение Трампа в Белый дом назвали «исторической трагедией»

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа назвала возможное возвращение последнего на пост президента США «исторической трагедией». Ее слова приводит газета Rheinische Post.

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«Тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, потому что демократы не могут выставить против него сильного кандидата, станет исторической трагедией, которую почувствует весь мир», — заявила парламентарий



До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что первые дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом были шансом для действующего главы государства перейти «в наступление», однако обернулись для него катастрофой.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN,Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее в Совфеде не увидели шансов на переизбрание Байдена после дебатов.