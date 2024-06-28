Политолог назвал возможного сменщика Байдена на выборах

Президента США Джо Байдена после провальных дебатов с Дональдом Трампом в ходе предвыборной гонки могут заменить на губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, предположил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, это единственная приемлемая замена, при этом такой шаг все равно не даст легкой победы демократам в ходе выборов.

Байден показал себя слабо <…> После слабого перформанса встает вопрос о его способности в дальнейшем вести предвыборную кампанию и вообще быть президентом Соединенных Штатов <…> Я думаю, наиболее очевидными [альтернативами Байдену] являются вице-президент Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, — сказал Суслов.



Политолог подчеркнул, что только в случае выхода Байдена из гонки у демократов могут повыситься шансы на выборах, которые пройдут в ноябре. Если Демпартии США удастся убедить избирателей, что Ньюсом готов стать новым главой государства, это может пошатнуть позиции Трампа.

Кроме того, на результаты выборов могут повлиять и судебные разбирательства Трампа, отметил эксперт. Его дальнейшее участие в избирательной кампании, безусловно, будет затруднено, если его заключат под стражу, но в то же время, шансы на победу могут вырасти, если все ограничится штрафом, подчеркнул Суслов.

Ранее в окружении американского лидера заявили, что Джо Байден проиграл на дебатах с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом, поскольку был чрезмерно подготовлен. Утверждается, что из-за этого Байден обращал внимание даже на незначительные детали.