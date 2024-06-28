Экс-президент Молдавии, глава оппозиционной партии социалистов Игорь Додон подчеркнул, что США в настоящий момент не справляются с ролью мирового лидера. Он отметил, что американское государство периодически нарушает принципы ООН, вмешиваясь во внутренние дела других стран.

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«Сегодня всем стало ясно: США не справились с ролью мирового лидера. Мировой лидер — это тот, кто действует в интересах всего мира на основе Устава ООН. Мировым лидером не может быть государство, которое постоянно демонстрирует избирательное соблюдение принципов ООН», — заявил Игорь Додон во время выступления в Китае в ходе собрания, посвященное 70-летию провозглашения пяти принципов мирного сосуществования.



Его слова передает РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин неоднократно доносил мысль о необходимости развивать многополярный мир, чтобы избежать гегемонии со стороны США. На Западе также отмечали, что США начали терять позиции мирового лидера. Экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер ранее заявлял, что в настоящий момент Владимир Путин является самым уважаемым президентом в мире, передает 360.ru.