Президент Азербайджана распустил парламент страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 июня распустил парламент страны и назначил внеочередные выборы. Об этом сообщает Report.az.

Было решено, что выборы в парламент состоятся 1 сентября. Ранее депутаты обратились к Алиеву с просьбой о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва (однопалатный парламент Азербайджана) и назначении досрочных выборов.

Необходимость перенести выборы депутаты объяснили тем, что в ноябре 2024-го, когда голосование должно были пройти по плану, в Азербайджане, состоится конференция ООН об изменении климата (СОР29) и другие международные мероприятия. Накануне, 27 июня, пленум Конституционного суда страны принял постановление о конституционности роспуска Милли Меджлиса.

В парламент Азербайджана входят 125 депутатов, которые избираются на пять лет по итогам всеобщих прямых выборов. Милли Меджлиса 6-го созыва сформировался зимой 2020 года.