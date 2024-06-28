Афины обвинилы Скопье в претензиях на греческие северные регионы

МИД Греции обвинил руководство Северной Македонии в продолжении нарушения Преспанского соглашения 2018 года об изменении названия этой страны, стремлении к воссоединению под началом Скопье всех земель, которые когда-то находились на территории Древней Македонии (ирредентистские настроения), и претензиях на греческие северные регионы. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

"Руководство Северной Македонии продолжает нарушать Преспанское соглашение. Более того, оно возвращается к прошлым действиям, которые демонстрируют ирредентистские настроения и полное незнание истории. Министр иностранных дел Греции [Йоргос Герапетритис] уже подробно довел соответствующие нарушения до сведения своих коллег в Совете иностранных дел [ЕС] и продолжит это делать. Кроме того, этот вопрос поднят на международном уровне правительством Греции. Руководство Северной Македонии ежедневно все дальше и дальше отходит от добрососедских отношений, которые являются основой европейского законодательства и международного права", - говорится в заявлении.



12 мая во время инаугурации президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова назвала свою страну просто Македонией, что спровоцировало негативную реакцию Афин. В Греции использование соседним государством такого названия рассматривается, в частности, как претензия на северные греческие регионы Восточная Македония и Фракия, Центральная и Западная Македония, а также как незаконное присвоение истории греческой Древней Македонии.

24 июня парламент Северной Македонии утвердил новое правительство премьер-министра Христиана Мицкоски. По сообщению газеты To Vima, премьер и министры прочитали на церемонии текст присяги, в котором использовалось конституционное название страны, однако во время дебатов в парламенте по поводу программных заявлений своего правительства и незадолго до вотума доверия Мицкоски назвал позорным слово "северная" в названии страны.

Соглашение о госназвании

17 июня 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики - Республика Северная Македония. Ратификация обеими сторонами этого документа ознаменовала завершение в 2019 году 27-летнего конфликта, в ходе которого Афины блокировали процесс приема Скопье в НАТО и ЕС. Северная Македония стала 30-м членом Североатлантического альянса 27 марта 2020 года.

Преспанское соглашение, в частности, предусматривает переименование в Северной Македонии гособъектов, которые были названы в честь исторических личностей Древней Македонии. Афины и Скопье также проводили переговоры в рамках совместного комитета по вопросам правильного отражения истории в школьных учебниках и программах обучения.