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«Демократы запаниковали и начали искать замену Байдену»

Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что некоторые из них начали активно обсуждать «то, что когда-то было немыслимым»: его замену другим кандидатом. Об этом сообщает Politico.

Три стратега, близкие к трем потенциальным кандидатам в президенты от демократов, заявили, что во время дебатов их засыпали сообщениями. Один из них подтвердил, что его кандидат получил просьбу выступить в качестве альтернативы 81-летнему Байдену. Другой стратег заявил, что не менее шести ключевых доноров написали ему о «катастрофе». Они подчеркнули, что партии «нужно что-то делать». Однако стратег отметил, что «мало что возможно, если Байден не уйдет в сторону». Один крупный донор-демократ заявил Politico, что президенту пора завершить свою кампанию. Этот человек назвал дебаты Байдена «худшим выступлением в истории»: тот был настолько «плох, что никто не обратит внимания на ложь Трампа».

МУС отложил выдачу ордера на арест Нетаньяху и Галланта

Международный уголовный суд (МУС) отложил решение о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, сообщает The Jerusalem Post. По данным газеты, решение было отложено после того, как Великобритания подала заявление amicus curiae («друг суда») против юрисдикции МУС по этому вопросу.

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдачи ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров движения ХАМАС по делу о военных преступлениях. Отсрочка не только удовлетворила просьбу Британии о вмешательстве, но и заранее предоставила право на вмешательство другим странам, отмечает The Jerusalem Post. МУС дал Англии и другим странам срок до 12 июля для подачи своих замечаний. МУС заявил, что их заявления и весь процесс дебатов могут быть обнародованы, хотя такие процедуры обычно держатся в секрете. После решения МУС процесс выдачи ордеров на арест может быть «легко» отложен на несколько месяцев, подчеркивает газета.

Bloomberg: Украина ссорится с держателями своих облигаций

Всего через несколько недель закончится двухлетний мораторий на выплату по украинским облигациям на 20 миллиардов долларов - Киеву придется возобновить выплаты процентов частным кредиторам, пишет Bloomberg. Переговоры о реструктуризации все еще ведутся, но соглашение пока не достигнуто - стороны спорят о том, какой частью инвестиций могут пожертвовать держатели облигаций.

Украина стремится снизить выплаты по долгам, чтобы сэкономить ограниченные ресурсы для своей армии и обеспечить работу госслужб. В то же время Киеву необходимо поддерживать хорошие отношения с кредиторами для восстановления своей экономики в будущем, отмечет Bloomberg. Агентство подчеркивает, что Украина тратит почти все свои внутренние доходы на боевые действия. Киев потребовал снизить сумму долга по облигациям на 60 центов с каждого доллара, но держатели согласны потерять не больше 22,5 процента. Аналитики считают, что в итоге мораторий на выплаты могут снова продлить - но лишь на несколько месяцев. В число держателей облигаций входят крупные французские, британские и американские компании.

dikGAZETE: Турция будет процветать вместо ЕС благодаря России

Проект хаба природного газа в Стамбуле позволит Турции занять достойное место в мировом энергетическом секторе, пишет dikGAZETE. В условиях энергетического кризиса, который начался в Европе из-за санкций против России, Турция продолжает развивать многообещающее и перспективное сотрудничество с «Газпромом», подчеркивает издание.

Долгосрочные, сбалансированные отношения с Москвой уже помогают решать многие проблемы в развитии национальной энергетики Турции, отмечает dikGAZETE. В ближайшем будущем это позволит создать совместную турецко-российскую компанию, которая станет оператором одного из крупнейших в мире нефтегазовых хабов. Основными покупателями российского газа десятилетиями были европейские страны. Экономический ренессанс и промышленный успех Германии, Австрии, Италии и других флагманов ЕС после Второй мировой войны во многом связан с закупками топлива у СССР, а затем и у России на долгосрочных условиях, отмечает автор статьи. Турецкая газотранспортная система остается одним из немногих каналов, по которым ЕС все еще может получать относительно дешевый газ России, подчеркнул он.

«Нам крышка»: демократы в отчаянии из-за дебатов Байдена

По итогам предвыборных дебатов 67 процентов зрителей CNN назвали их победителем экс-президента США Дональда Трампа, а за действующего президента Джо Байдена свои голоса отдали лишь 33 процента респондентов. Как сообщает CNN, 81-летний Байден говорил нечетко и выглядел гораздо старше 78-летнего Трампа.

Телеканал отмечает, что дебаты «привели демократов в отчаяние». Иногда Байдену не удавалось довести мысль до конца и выразиться ясно. В один из моментов Трамп сказал, что не уверен, понимает ли сам Байден, что говорит. Демократ, ранее работавший в администрации Байдена, заявил, что президент «выглядел и звучал ужасно». Другой член партии просто сказал: «Нам крышка».