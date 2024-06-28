В Грузии заговорили о перезагрузке отношений с США

Грузия настроена на перезагрузку отношений с США, рассчитывает на встречные шаги. Об этом в парламенте заявил премьер Ираклий Кобахидзе. Газета.Ru

«Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года», - подчеркнул премьер. ТАСС

Он выразил надежду на ответные шаги со стороны Вашингтона. Кобахидзе также подчеркнул, что развитие грузино-американских отношений — стратегический приоритет для республики. Lenta.ru