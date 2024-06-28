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Bloomberg рассказал, какой подарок французы сделали Путину

Политический подъем главы фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в стране считается подарком для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что лидерство Ле Пен подрывает поддержку Украины со стороны европейских стран.

Bloomberg рассказал о подарке французов Путину
© globallookpress.com
«Подъем Ле Пен во Франции — большой подарок Путину. Лидерство крайне правых во Франции раздражает Германию, воодушевляет Италию и подрывает поддержку Украины», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что политические изменения во Франции, включая ослабление позиций действующего президента Эммануэля Макрона и усиление Ле Пен, которая выступает с антииммиграционной программой и обещаниями социальных выплат, вызывают беспокойство среди европейских союзников. В материале подчеркнули, что западные страны беспокоятся о потере активной поддержки Украины.

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Ранее лидер партии Марин Ле Пен Жордан Барделла сообщил, что готов помогать Киеву, если это не ухудшит отношения с РФ, передает «Национальная служба новостей». Ле Пен также отметила, что провал Макрона в поиске союзников для ввода войск на Украину успокоил Путина.