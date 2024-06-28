Bloomberg рассказал о подарке французов Путину

Политический подъем главы фракции «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в стране считается подарком для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что лидерство Ле Пен подрывает поддержку Украины со стороны европейских стран.

«Подъем Ле Пен во Франции — большой подарок Путину. Лидерство крайне правых во Франции раздражает Германию, воодушевляет Италию и подрывает поддержку Украины», — говорится в материале.



Авторы статьи отметили, что политические изменения во Франции, включая ослабление позиций действующего президента Эммануэля Макрона и усиление Ле Пен, которая выступает с антииммиграционной программой и обещаниями социальных выплат, вызывают беспокойство среди европейских союзников. В материале подчеркнули, что западные страны беспокоятся о потере активной поддержки Украины.

Ле Пен: французские правые за обучение солдат ВСУ, но на территории ЕС

Ранее лидер партии Марин Ле Пен Жордан Барделла сообщил, что готов помогать Киеву, если это не ухудшит отношения с РФ, передает «Национальная служба новостей». Ле Пен также отметила, что провал Макрона в поиске союзников для ввода войск на Украину успокоил Путина.