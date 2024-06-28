В Грузии заговорили о перезагрузке отношений с США

Правительство Грузии настроено на то, чтобы внести свой вклад в перезагрузку отношений с США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая перед парламентом с отчетом о проделанной работе.

"Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года. Мы очень надеемся, что будут встречные шаги. Конечно, развитие и углубление грузино-американских отношений является стратегически важным для Грузии", - заявил Кобахидзе.

