Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен новой главой Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Lenta.ru

«Премьер-министр Венгрии прибыл на встречу, придерживаясь позиции, о которой он говорил в течение последних дней: он не может принять сделку [по этим трем кандидатурам], особенно по фон дер Ляйен», - отметило издание. По его словам, Орбан считает это обманом тех европейских избирателей, которые на недавних выборах в Европарламент выступили в поддержку правых партий. Поэтому он «проголосовал против фон дер Ляйен, сказал «да» Коште и воздержался по кандидатуре Каллас». ТАСС

28 июня стало известно, что главы государств и правительств Европейского союза (ЕС) утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС. Газета.Ru