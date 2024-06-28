Орбан проголосовал против новой главы Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против назначения Урсулы фон дер Ляйен новой главой Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

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«Орбан голосовал против второго срока Урсулы фон дер Ляйен, воздержался от голосования по [премьер-министру Эстонии] Кае Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза (ЕС) и голосовал за [экс-премьера Португалии] Антониу Кошту в качестве главы Евросовета», — отмечается в публикации.



Ранее газета La Repubblica сообщила, что власти Италии недовольны назначениями на ряд высокопоставленных должностей в ЕС. Как отмечает издание, премьер-министр страны Джорджа Мелони голосовала против кандидатур Каллас и Кошты. Кроме того, глава итальянского правительства воздержалась от голосования по переизбранию Урсулы фон дер Ляйен.

Причин подобного решения называется игнорирование кандидатур «правого фланга» в сформированной коалиции Европейского парламента. Авторы подчеркивают, что предложенные фигуры в руководстве Евросоюза полностью игнорируют мнение Италии, Венгрии и Словакии.