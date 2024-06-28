Политолог оценил вероятность замены Байдена другим кандидатом

Вероятность замены Байдена другим кандидатом после провала на дебатах оценили
Вероятность замены действующего президента Джо Байдена другим кандидатом после провала на дебатах крайне невысока, так как это ухудшит положение Демократической партии, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своей оценкой ситуации он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Politico сообщило, что некоторые члены Демпартии в панике начали активные обсуждения возможности замены президента другим кандидатом после его выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
По мнению политолога, Байдена могут заменить лишь в случае его смерти или комы. Дело в том, что он уже официально победил на праймериз, за него проголосовали 16 миллионов сторонников Демпартии. Кроме того, совсем скоро, в середине августа, состоится партийный съезд, и регистрация для голосования в штатах идет полным ходом. Таким образом, по словам Дудакова, у Байдена есть карт-бланш и легитимность, а у Демпартии нет времени, чтобы подыскивать какую-то другую фигуру ему на замену.
"Хоть у демократов паника из-за того, что Байден проиграл дебаты с Трампом и выставил напоказ свои старческие когнитивные проблемы, на мой взгляд, очевидно, что никакой замены мы не увидим, если, конечно, он не умрет и не окажется в коме перед выборами. Если это случится, то единственный вариант, как я думаю, который могут задействовать демократы — это поставить вместо него Камалу Харрис". Малек Дудаков, политолог-американист
«Но нужно понимать, что все-таки попытка поставить кого-то вместо Байдена, кто не победил на праймериз, будет означать очень серьезные репутационные потери для демократов, и это будет просто-напросто нелегитимная история, так как за этого человека никто не голосовал на праймериз, поэтому какие-то попытки выставить вместо Байдена [супругу экс-президента США Барака Обамы] Мишель Обаму или Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии, только ухудшат положение Демпартии на выборах, собственно говоря, поэтому они на это и не пойдут», — сказал американист.
Первые дебаты между действующим президентом-демократом Джо Байденом и его соперником, кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом состоялись в США 27 июня.
Во время эфира Трамп обратил внимание на невнятную речь Байдена. Говоря об иммиграции, президент запнулся и не смог связно закончить предложение.
«Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения», — отреагировал Трамп.