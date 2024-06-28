В Белоруссии сообщили о боевиках РДК* на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о принятии мер по прикрытию границы с Украиной из-за информации о нахождении неподалеку боевиков «Русского добровольческого корпуса» («Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России). RT на русском

Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого „Русского добровольческого корпуса“», — сообщил Госпогранкомитет на своем сайте. Ura.Ru

По данным ведомства, вдоль границы регулярно вылетают украинские беспилотники. При этом в ГПК сообщили, что попытки залета дронов на территорию страны пресекаются с использованием средств радиоэлектронной борьбы и штатного вооружения. Lenta.ru