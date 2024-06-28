В Белом доме сделали заявление после скандальных дебатов Байдена и Трампа

Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим главой государства Дональдом Трампом «медленно начал», но продемонстрировал «сильный финиш», заявила в интервью CNN вице-президент Камала Харрис. Она предложила американцам посмотреть на достижения Байдена на президентском посту, а не на выступления и дебаты.

Люди могут спорить о стилистических аспектах, но в конечном счете эти выборы и вопрос о том, кто является президентом Соединенных Штатов, должны касаться сути, и контраст очевиден, — отметила Харрис.



Вице-президент США указала на последовательную позицию Байдена по поводу абортов. По ее словам, в случае победы республиканца в стране могут ввести ограничения на доступ к искусственному прерыванию беременности. Харрис отметила, что Байден «вошел в курс дела там, где это имело значение». Президент показал, что победит на выборах, считает она.

Опозорившийся на дебатах Байден попал на видео

Ранее телеканал CNN провел опрос после дебатов. В результате исследования две трети зрителей присудили победу Трампу. Байдена призвали отказаться от участия в президентских выборах, если он не хочет допустить поражения экс-главе США. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X написал, что в результате дебатов состоялась победа для мемов.