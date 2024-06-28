Байден пожаловался на боль в горле после дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что проделал хорошую работу на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом.

«Я думаю, что мы хорошо справились. Сложно вести дебаты со лжецом», – приводит слова Байдена CBS News.



По словам главы Белого дома, газета The New York Times подсчитала, что его оппонент в ходе дебатов соврал 26 раз.

Когда журналисты поинтересовались у Байдена, хорошо ли он себя чувствует после дебатов, тот пожаловался, что у него болит горло.

После окончания трансляции 67% опрошенных зрителей заявили, что отдают предпочтение Трампу.