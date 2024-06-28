СМИ сказали, как Демократы могут заменить Байдена на выборах

Согласно уставу демократической партии США, провалившийся на дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет Politico.

Есть два способа заменить провалившегося на дебатах Байдена – либо кто-то выдвигает свою кандидатуру, которая принимает участие в выборах, либо Байден сам отказывается от участия в гонке, отмечает газета Politico.

Издание подчеркивает, что в данный момент демократы уверены в необходимости замены действующего главы государства.

Известно, что подобный способ смещения президента не применялся десятилетиями, так как партия не может просто снять своего кандидата.

Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной.